7 علامات قد تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا “من دون أن تدري”

2020/08/29 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد خبراء وأطباء في الأمراض المعدية، أن فيروس كورونا ربما أصاب الملايين حول العالم من دون أن يدركوا، وذلك قبل البدء في إجراءات الإغلاق التي طبقتها الكثير من الدول بدءا من منتصف مارس الماضي.وقال الخبير في الأمراض المعدية أميش أدالجا، الباحث الأول في مركز “جونز هوبكنز” للأمن الصحي في الولايات المتحدة، إن “معظم […]

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