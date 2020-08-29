الوزارة تمتلك 20% فقط من الحاجة.. رز أميركي يستعد لدخول الوجبة التموينية في العراق!

2020/08/29 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

قالت وزارة التجارة العراقية اليوم السبت، إنها ستشتري أرزا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لتوفير إمدادات برنامج المخصصات التموينية التابع لها، في الوقت الذي تمتلك الوزارة 20% فقط من الأزر الذي تحتاجه لدعم البطاقة الوطنية.

وبحسب رويترز، فإن الوزارة بينت أنها ستبرم اتفاقات في الأسبوع المقبل مع شركات محلية لتوريد سكر وزيوت نباتية.

وبموجب الاتفاق القائم شهدت الأعوام الماضية دعوة العراق للشركات لتقديم عروض لأرز أمريكي المنشأ فقط.

ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنويا لدعم البرنامج.

وفي مايو قالت الوزارة إن العراق لا يملك سوى 190 ألف طن من الأرز المتاح في المخازن، وجددت مناشداتها لتخصيص المزيد من أموال ميزانية الدولة.

ويغطي برنامج المخصصات الغذائية العراقي الدقيق والأرز وزيت الطهي والسكر، وتم إطلاقه في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على البلد.

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