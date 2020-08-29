الكربولي: أمريكا ارتكبت ثلاثة اخطاء فادحة

2020/08/29 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم السبت، أن أمريكا مسؤولة قانونياً عن كوارثها التاريخة في العراق، فيما اشار الى ارتكابها ثلاثة اخطاء فادحة.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: “بعد خطأ الاحتلال الكارثي في ٢٠٠٣ وخطأ الانسحاب المتعجل في ٢٠١١، الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحاً للمرة الثالثة بترك البلد نهباً للمليشيات في 2020”.

واضاف: “امريكا مسؤولة قانونيا عن كوارثها التأريخية في العراق”، مشيرا الى ان “امريكا دمرت العراق”.

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