نواب من نينوى يرفضون إعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها

2020/08/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/أعلن نواب عن محافظة نينوى رفضهم لاعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، واكد النائبان عبد الرحيم الشمري ومختار الموسوي في مؤتمر صحفي رفضهما تشكيل مراكز التنسيق الامني المشترك في محافظة نينوى بين القوات العراقية وقوات البيشمركة التي تمهد لاعادة نشر الاخيرة في المناطق المتنازع عليها.وأكد النائب الشمري خلال المؤتمر رفض مكونات نينوى من العرب والتركمان والشبك واليزيدية اعادة نشر قوات البيشمركة في نينوى والمناطق المتنازع عليها، ملوحا بتصعيد شعبي عبر تظاهرات حاشدة رافضة لاعادة القوات الكردية الى مناطق نينوى حسب قوله".بالمقابل، وصف النائب عن نينوى عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي الاصوات الرافضة للتنسيق المشترك ببين القوات العراقية والبيشمركة بانها دعاية انتخابية مبكرة لاقيمة لها" مؤكدا ان" تلك الاصوات تؤكد ان اصحابها لا يؤمنون بالتعايش السلمي في نينوى"وحذر الكيكي " من تداعيات التصريحات التي اطلقت مؤخرا والتي تحاول اثارة النعرات الطائفية والقومية، مبينا ان تلك الدعوات ستكون لها تداعيات سلبية خطيرة على الوضع الامني في العراق"/انتهى

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