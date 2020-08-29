محمد داود: لهذه الأسباب رفضت عرضا من نادي تركي

2020/08/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ أوضح لاعب المنتخب الوطني ونادي النفط محمد داود أنه رفض عرضا من أحد أندية الدرجة الممتازة في تركيا.وقال داود للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ رفضت عرضا من أحد أندية الدرجة الممتازة في الدوري التركي بعد أن تلقيت العرض بشكل رسمي لكنه لم يكن ضمن سقف الطموحات، حيث أن الجانب المالي لا يتناسب مع طموحاتي وكذلك لرغبتي بالاستمرار مع فريق النفط في الموسم المقبل.وأشار إلى أنه محليا رفض عددا من العروض من أندية جماهيرية كرد دين لفريق النفط الذي احتضنني وقدم لي الدعم اللامحدود لأصل إلى ما انا عليه وتمت دعوتي للمنتخب الوطني من خلال النادي وبالتالي لن أقبل العروض التي قدمت لي وفضلت البقاء مع النفط لأرد فضل النادي.وبين أن الفريق ينتظر الموافقات الرسمية من وزارة الصحة وخلية الأزمة للمباشرة بالتدريبات الجماعية والاستعداد للموسم المقبل.يشار إلى أن محمد داود سبق وأن تمت دعوته للمنتخب لكن الإصابة منعته من الالتحاق بالفريق./انتهى

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