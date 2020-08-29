وزير النفط يوعز بالاسراع في تنفيذ خطط الوزارة لتأهيل مصفى الصمود في بيجي ورفع طاقته الانتاجية الى 280 الف برميل باليوم

2020/08/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد وزير النفط إحسان عبدالجبار، ضرورة تنفيذ وانجاز جميع مراحل مشاريع اعمار وتأهيل المصافي والوحدات الانتاجية بمصفى الصمود في بيجي وخصوصاً "صلاح الدين /1و صلاح الدين /2 " و "مصفى الشمال"ورفع الطاقة الانتاجية الى 280 الف برميل باليوم.وقال وزير النفط خلال ترؤسه اجتماعاً لقطاعي التصفية والمشاريع:" ان الوزارة نجحت في اعمار و تأهيل بعض الوحدات الانتاجيه في هذا المصفى ، بالاعتماد على الجهد الوطني والموارد الذاتية ، مؤكداً ان الانتاج الحالي قد بلغ اكثر من (75) الف برميل باليوم وصولاً الى (140) الف برميل خلال فترة الاشهر القليلة القادمة ، فضلاً عن اعمار وتأهيل مصفى الشمال وتحويله الى مصفى متكامل وهو احد المصافي المهمة لمصفى الصمود بطاقة انتاجية تبلغ (140) الف برميل ، لانتاج البنزين وبمواصفات وبدرجة 92 اوكتاين".واشار اسماعيل الى ان الوزارة تعمل على النهوض بواقع قطاع التصفية من خلال التاكيد على الاسراع في تنفيذ المشاريع المخطط لها ، فضلاً عن تحقيق الجودة المطلوبة والارتقاء بمستوى النوعية ./انتهى7

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