2020/08/29 | 17:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الهيأة العامة للكمارك، عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الجمعة في مراكزها الكمركية والذي بلغ اكثر من ملياري و240 مليون دينار.





وذكرت الهيأة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات".

وأضافت" انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: اكثر من ملياري دينار أجمالي الإيرادات المتحققة لامس الجمعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: اكثر من ملياري دينار أجمالي الإيرادات المتحققة لامس الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).