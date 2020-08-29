التعليم تعيد النظر في برامج الدراسات العليا

2020/08/29 | 17:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن إعادة النظر في برامج الدراسات العليا، فيما أعلنت تشكيل لجنة مختصة لدراسة وتصنيف التخصصات على وفق الأعداد المقبولة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة شرعت بإعادة النظر في برامج الدراسات العليا مستقبلاً وللعام الدراسي 2022/2021 ومساحة الاختصاصات المتوافرة التي يشغلها موظفو مؤسسات الدولة وغير الموظفين على مستوى شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه".

وأضاف، أن شروعها جاء "في ضوء المراجعة العلمية والتقويم المتواصل لمخرجات الجامعات العراقية وأهدافها المتناغمة مع مسار التنمية من جهة وسوق العمل من جهة أخرى وفقاً لإحصائيات دقيقة".

وأشار البيان إلى أنه "في سياق الإحصاءات المرصودة على مدى السنوات الخمس الماضية فقد أشرت حالة من عدم التوازن بين مخرجات الدراسات العليا واحتياجات سوق العمل بسبب اختلالات بنيوية متراكمة وتداخل المعايير في هذه المعادلة".

وتابع البيان إلى أن "الوزارة تعلن تشكيل لجنة مختصة لدراسة وتصنيف التخصصات على وفق الأعداد المقبولة وما يناسبها من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ورفع توصيات عاجلة ومقترحات بشأن تطوير القدرات والمهارات ومنع اندثار الطاقات التي يمثلها حملة الشهادات العليا".

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