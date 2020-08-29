كوشنر يزور الشرق الأوسط للضغط على قادة عرب لحضور حفل توقيع التطبيع الإماراتي الصهيوني

2020/08/29 | 17:23 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه من المقرر أن يصل صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، في وقت لاحق، إلى منطقة الشرق الأوسط، من أجل الضغط على العديد من القادة العرب لحضور حفل توقيع التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني الذي سيحتضنه البيت الأبيض.وأوضحت مصادر رسمية أن من بين المعنيين بالزيارة زعماء مصر والأردن والبحرين وعمان، مبينة أن …

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