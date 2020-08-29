الصحة النيابية تتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة كورونا

2020/08/29 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهم عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري السبت، الحكومة بالتقصير في التعامل مع وباء كورونا خصوصا في الجانب المالي.

وقال العميري لـ /المعلومة/ إن “دعم الحكومة لوزارة الصحة وصرفها الأموال اللازمة لمواجه فيروس كورونا محدود جدا ولا يرتقي لمستوى الطموح”، مضيفا أن “الواقع الصحي متردي والامكانات بسيطة جدا”.

ولفت الى أن “أغلب الموازنة المخصصة لوزارة الصحة لم تصل حتى الان”.

وحذر عضو خلية الأزمة النيابية عبد عون العبادي، السبت، من موجة ثانية من تفشي وباء كورونا في العراق.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق حاجز الـ 250 ألف إصابة. انتهى 15خ

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