2020/08/29 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، السبت، أن إيران “لا تنوي التدخل أبداً في الشؤون الداخلية للعراق”، مشدداً أن طهران تعترف بالمصالح الوطنية للعراق “أفضل من أي جهة اخرى”.وقال إيرج مسجدي في مقابلة مع موقع “المونيتور”، إن “العلاقات الثنائية بين الدول هي في الأساس (قضية) داخلية وتتعلق بالسياسة الخارجية لكل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسجدي يعلق على تحرك بغداد نحو الخليج: لن تحصلوا على كهرباء بالجودة الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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