سي أن أن : ترامب قدم 20 ادعاء كاذبا ومضللا خلال خطاب الترشح للرئاسة

2020/08/29 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشفت شبكة سي أن أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قدم اثناء قبوله الترشيح للرئاسة 20 ادعاء كاذبا ومضللا خلال خطاب واحد.

وذكر تقرير للشلكة ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” خداع ترامب تطرق الى جملة من المواضيع شملت الاقتصاد واداء ادارته خلال جائحة كورونا كانت بعض أكثر ادعاءات ترامب الكاذبة فظاعة موجهة إلى المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن”.

واضاف أن ” ترامب ادعى ان بايدن يريد هدم الجدار الحدودي مع المكسيك لكن بايدن رفض هذه الفكرة على وجه التحديد ، وقال فقط إنه سيوقف المزيد من البناء، فيما قال ترامب بلا أساس إن خطة بايدن ستزيل الحدود ، وهو ما لن يفعله اذا اصبح رئيسا”.

وتابع أن ” ترامب ادعى انه هو الذي وقع على قانون المحاربين القدامى مع ان المعروف ان الرئيس السابق باراك هو من وقع عليه عام 2014 ، كما روج ترامب لـ 9 ملايين وظيفة تم اكتسابها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل قياسي ، دون ذكر الرقم القياسي المفقود البالغ 22 مليون وظيفة الذي سبق ذلك”.

وواصل ان ” ترامب تباهى أيضًا بنظام اختبار فايروس كورونا واستجابته العامة للوباء ، على الرغم من أن الخبراء من جميع أنحاء العالم يقولون إن الولايات المتحدة كانت بطيئة للغاية في استجابتها ، وكانت بطيئة بشكل خاص في إجراء الاختبارات المناسبة”.

وأشار ترامب إلى أن جو بايدن صوت لصالح حرب العراق في هجوم على سجل بايدن، لكن ، هذا يغفل السياق المهم.



في حين أن ترامب محق في أن بايدن صوت لصالح الحرب ، لم يذكر ترامب أنه أعرب بنفسه عن دعمه المبدئي لغزو عام 2003 في مقابلة أجريت معه عام 2002 مع هوارد ستيرن،و لم يصبح ترامب معارضًا صريحًا للحرب حتى عام 2004 ، بعد أكثر من عام على الغزو.



كما صوت زميله في الترشح ، مايك بنس ، للحرب كعضو في الكونغرس.



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