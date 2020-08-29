النقل توجه ملاكاتها باستنفار الجهود لإنجاح خطة زيارة عاشوراء

2020/08/29 | 17:29 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه وجه وزير النقل ناصر الشبلي ملاكات وزارته باستنفار جهودها لإنجاح خطة زيارة يوم عاشوراء.واكد الشبلي ان الوزارة كثفت جهودها لخدمة الزائرين وضمان انسيابية عملية النقل، مبينا انه تم اعداد خطة لنقل الزائرين تتضمن تسيير خمسة عشر قطارا من بغداد والبصرة الى مدينة كربلاء المقدسة وبالعكس، وتوفير اربعمئة وخمسين حافلة، واعداد كبيرة …

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