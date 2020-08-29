2020/08/29 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (403 اصابات بكورونا في جانب الرصافة من هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (403 اصابات بكورونا في جانب الرصافة من هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).