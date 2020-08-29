الغانمي: قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين التي لا تزال مطروحة داخل البرلمان

2020/08/29 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية العمل بجدية لتمرير قانون الجرائم المعلوماتية عند عودة جَلَسات البرلمان.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي إن قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة التي لا تزال مطروحة داخل مجلس النواب، وستعمل اللجنة على تمريره حال عودة جلسات البرلمان، مؤكدا أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، الذي سيحد كثيرا من الجرائم الإلكترونية التي حدثت وأدت إلى قتل بعض الأشخاص.

وتابع الغانمي أن تشريع القانون سيحد أيضا من تسريب معلومات الدولة، أو استهدافها، مبينا أن القانون لم يُمَرَّر في الفصل التشريعي الحالي بسبب تعطيل عمل مجلس النواب جراء تفشي جائحة كورونا.

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