الكاظمي: حريصون على مواجهة التحديات وتصحيح المسارات الخاطئة

2020/08/29 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن حكومته حريصة على مواجهة التحديات في المرحلة الراهنة، فضلا عن تصحيح الكثير من المسارات الخاطئة.

تصريحات الكاظمي جاءت خلال زيارة تفقدية أجراها إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وافتتاحه مركزا خاصا لفحص المصابين بفايروس كورونا.

وأشاد الكاظمي من مقر الجهاز بدور قوات مكافحة الإرهاب وما حظيه به من سمعة دولية، داعيا الجهاز من قيادات ومنتسبين إلى العمل من أجل العراق فضلا عن ضرورة ترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في العمل.

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