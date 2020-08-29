2020/08/29 | 17:36 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 29 أغسطس 2020 | 05:23 مساءً | عدد القراءات : 12

الديوانية تشدد من إجراءاتها الأمنية قبيل يوم العاشر من محرم الحرام

أعلنت مديرية شرطة الديوانية عن تشديد الإجراءات الأمنية في المحافظة وذلك تطبيقاً للخطة الخاصة بمراسيم إحياء عاشوراء الامام الحسين (عليه السلام).

وقال مدير شرطة الديوانية العميد حيدر حسن منخي في بيان، أنه تمت مناقشة الخطة التي كانت قد اعدت من قبلها والخاصة بهذه المناسبة بشكل مفصل، كاشفاً عن ان الخطة تضمنت نشر المفارز الامنية وتكثيف الجهد الأستخباراتي، إضافة إلى نشر دوريات في عموم مناطق المحافظة.

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