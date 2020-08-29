النزاعات العشائرية في البصرة 'تغيب' لأسبوعين.. والدفاع تبين السبب

2020/08/29 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الدفاع، السبت، عدم تسجل أية حالة نزاع عشائري منذ أكثر من اسبوعين في البصرة، بعد تطبيقها اجراءات أمنية جديدة في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (29 آب 2020)، ان "قيادة عمليات البصرة، وضعت خطة امنية فعلت بموجبها تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء ونشر المفارز الامنية المشتركة في الشوارع الرئيسة وتأمين المواكب الحسينية وحجز المركبات المظللة والتي لاتحمل لوحات تسجيل كما اتخذت اجراءات جديدة ساهمت في الحد من النزاعات العشائرية في شمال البصرة".

وأضاف البيان، "ولم تسجل اية حالة نزاع منذ اكثر من اسبوعين بعد انتشار مرابطات اللواء المدرع السادس والثلاثين حسب توجيهات قائد العمليات كما ابدى المواطنون تعاونا كبيرا مع الاجهزة الامنية من اجل ان يعم الامن والامان في المحافظة".

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