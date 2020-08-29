رئيس حزب سياسي يهاجم قرار واشنطن سحب قواتها من العراق: خطأ كارثي جديد

2020/08/29 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 32 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

هاجم رئيس حزب الحل، النائب جمال الكربولي، السبت، ضمنا قرار الولايات المتحدة بتخفيض عديد قواتها في العراق ، محملا إياها المسؤولية القانونية عما حل بالعراق.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (29 اب 2020) انه " بعد خطأ الاحتلال الكارثي في 2003 وخطأ الانسحاب المتعجل في 2011، الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا للمرة الثالثة بترك البلد نهبا للمليشيات في 2020.."

واضاف " امريكا مسؤولة قانونيا عن كوارثها التأريخية في العراق".

وختم الكربولي تغريدته بوسم "#امريكا_دمرت_العراق"

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جيسيكا ماك نولتي، أعلنت السبت، البدء بخفض عديد القوات الأمريكية، في العراق.

وقالت نولتي في تصريح ، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي " اليوم، (29 آب 2020) إن "قرار التخفيض جاء بعد التقدم الذي تحقق في الحرب على داعش".

وأضافت أنه "لم يتم تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد".

ووفقا لما قاله مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأميركية في العراق.



وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.

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