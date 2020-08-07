ثان اكبر مدن العراق مهددة بــ”كارثة صحية”: مستشفياتها هُدمت بعد استقبالها 6 الاف مريض يومياً… لتصبح “كرفانات 2 متر”!

2020/08/29 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

لايطلبون شيئاً صعباً، هكذا هم يقولون ويعبرون في كل يوم يعيشونه داخل مدينتهم، بعد الدمار الذي خلفته الحرب منذ 6 سنوات من الان، يقولون ان احلامهم كانت تدور خلال المعارك عن مدينتهم وكيف ستصبح بعد إزالة الخراب فيها، مدينة تزهو بمبانيها وجماليتها وماتحتويه من مباني شاهقة ساوت الأرض بعضها وبعضها الاخر اصبح لايزار وان بقي عالياً ببنيانه.

يستمر النداء لإعادة إعمار #مستشفيات_الموصل #اعمار_مستشفيات_الموصل #مستشفيات_الموصل_يالكاظمي #العراق #الموصل #نينوى 🇮🇶#كورونا#covid_19 #وزارة_الصحة pic.twitter.com/b7rHUgDL1a

— 🇮🇶 محمود أغا البرزنجي (@usama19851) August 24, 2020

كل شيء سيء ولا توجد مباني ولا تجهيزات جيدة ، لا يمكن أن نسميها مستشفيات إطلاقاً .#اعمار_مستشفيات_الموصل pic.twitter.com/lhvfwsNPUG

— Bilal Al-Mosuli⁦ 🇮🇶⁩ المُوصِلي (@Bilal_Mosuli) August 7, 2020

الموصليون، يثيرون ازمة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعانوه من فقر المستشفيات والأماكن الصحية لتلقي العلاج بمختلف الامراض والحالات، بعد فقدانهم اكبر مدينة طبية في الموصل كانت تستقبل قرابة 1000 مريض وجريح في اليوم الواحد فقط، فضلا عن عشرات الجرى والعمليات الجراحية على مدار 24 ساعة .

هذه البناية الصغيرة من #مستشفيات_الموصل كانت تستقبل قرابة 1000 مريض وجريح في اليوم الواحد فقط وتجرى فيها عشرات العمليات الجراحية على مدار ال 24 ساعة.ثلاث سنوات على #تحرير_الموصل ولَم يتم إعادة إعمارها #مستشفى_الطوارئ@MAKadhimi pic.twitter.com/lToiKpS4vw

— Ayoob Thanoon – ايوب ذنون (@AyoobThanoon) August 6, 2020

ثلاث سنوات على تحريرالموصل ولَم يتم إعادة إعمارها مستشفى الطوارئ، مستشفى الجمهوري التيكانت تمثل صرحاً طبياً وتعليميا ً لكونها تحتوي 4 صالات للعمليات بتخصصات جراحية مختلفة وجهاز رنين ومفراس واشعة عادية وملونة وجهاز ناظور وليزك وتستقبل الآف المرضى من داخل الموصل ومحافظات اخرى ويتدرب فيها طلبة كلية الطب الا انها باتت اليوم مجموعة من الكرفانات يستلقي مراجعيها على الأرض والعمليات تجرى في غرف لايتجاوز مساحتها 6 امتار وارتفاعها مترين.

انقذوا مستشفيات الموصل #اعمار_مستشفيات_الموصل pic.twitter.com/cqhtlIMjkM

— Sara saher (@Sara48487365) August 10, 2020

#مستشفيات_الموصل المدينة اللي تعتبر من اكبر مدن #العراق وبواقع صحي مزري وسط #كورونا #وزارة_الصحة تنزل بيان شطولة شعرضة على افتتاح مستشفى كرفاني بفلوس منظمة لـ 20 شخص

وبأمر الوزير وتوجيهاته وحبه وقيادته الحكيمة وحنكته كصينا الشريط… 👌 #اعمار_مستشفيات_الموصل pic.twitter.com/mq9NM399fK

— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) August 10, 2020

الموصل كان يسميها القزويني “محطّ رحال الركبان” حيث كانت نشطة التجارة كثيرة الأسواق كثاني اكبر المدن العراقية.

تقريباً صار اربع سنوات لتحرير الموصلما اعرف كم محافظ تغير وكل واحد ركز على شي معين بس محد فكر بالمستشفيات والي هي اهم شي بالمدينة؟!اربع سنوات ما كافية لإعمار وترميم المستشفيات؟!الموصل ثاني اكبر محافظة بالعراق مابيها مستشفى بينو خير الى متى الاهمال؟!#اعمار_مستشفيات_الموصل pic.twitter.com/PBPH6XS6Dv

— Noor (@Noor82592892) August 9, 2020

اتذكرت هذاك العام ابني كان مخطر حديث الولاده وعمرو يوم واحد رحت للمستشفى لان حالتو صعبه بلمستشفى السلام ماكان عدهم حاضنات قلولي انتضري طلعوهم من تحت الانقاض وقعدنا نمسح معاهم الحاضنات وزوجي راح اشترى البلك ويصلح معاهم وثاني يوم جابو قناه الموصليه وجاه فلاح مولده فتحها

— Mercy💞💞 (@mercy_88F) August 7, 2020

مدينة الطب في الموصل التي يتوجع الموصليون لفقدها عبر الهاشتاك الذي اطلقوه واثار الغليان الشعبي لدى المدونين، كان فيها 8 مستشفات تخصصية (الجمهوري جراحي، البتول للولادة، الحروق، العقم، ابن سينا باطنية،قلبية، جملة عصبية، الطب الذري) بالاضافة للطوارئ ومصرف الدم والطب العدلي، هذا المجمع كان يستقل قرابة 5000مريض يومياً حتى وصل اليوم لايصل الى 500 مريض غالباً.

الي بالصور مركز صحي في #الموصل المكاريد ينتظرون يجي دورهم على مود فحص #فايروس #كورونايعني الي موجودين يا ملامس يا مصاب و شوف الخربة الي صايرة؟

هيج تدار الصحة بالموصل!!!#اعمار_مستشفيات_الموصل pic.twitter.com/tKVSTlcHEH

— ✪ Z-Alweis زيد الويس (@zaedalweis) August 8, 2020

مدينة الطب في الموصل قبل وبعد الحرب والدمار ، تضم أكبر من مستشفيات الموصل وبكافة الاختصاصات الطبية .#اعمار_مستشفيات_الموصل pic.twitter.com/2oh9XRBNCw

— Bilal Al-Mosuli⁦ 🇮🇶⁩ المُوصِلي (@Bilal_Mosuli) August 7, 2020

يقول المدونون، ان الموصل اليوم تمر بخطر وكارثة صحية، حيث لايوجد فيها شيء اسمه “رعاية صحية”، خاصة بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا حيث بات الأهالي يصابون ويخافون زيارة “المستشفيات الكرفانية” لعلمهم بضحالة البنى التحتية وقلة الإمكانيات المادية فيها .

الفساد هو السب الرئيسي في عدم اعمار مستشفيات الموصل ويضاف لها الصراع على المناصب والمشاريع والمواطن هو الضحية #اعمار_مستشفيات_الموصل

— علي الديوه جي (@WDNcitW5Z27chd3) August 7, 2020

الموصل في خطر وكارثة صحية…لا يوجد شيء اسمه رعاية صحية المرضى يصابون بأخطر فايروس عرفته البشرية اليوم ويخافون من زيارة ما يسمى بالمستشفى لعلمهم بضحالة البنى التحتية وقلة الامكانيات المادية فيها !!!!هل تعلم ما يحصل في #مستشفيات_الموصل_يالكاضمي @MAKadhimi

— Ayoob Thanoon – ايوب ذنون (@AyoobThanoon) August 10, 2020

ويطالب أهالي الموصل عبر الحملات التي اطلقوها كل الجهات العليا في العراق بضرورة انتشال مناطقهم من وضعها الحالي والالتفات لارواح المواطنين لان الكارثة لن تبقي ولن تذر.

#الموصل بكاملها تعاني من ازمةصحيةبسبب مستشفياتها المتهالكة💔.ومع ازديادالاصابات بها بفايروس كورونابدؤ الناس يحجرون نفسهم ببيوتهم.بحيث تروح مصاب للمستشفى يكلولك ارجع احجرنفسك نستقبل بس الحالات الحرجة💔.

ليش الموصل منسية💔بكلشي#اعمار_مستشفيات_الموصل #Omar

— عمر آل عبد الله _ Omar Al Abdullah (@Gaema98) August 7, 2020

لا يؤلم الجرح الا من به ألم !#مستشفيات_الموصل #اعمار_مستشفيات_الموصل #مستشفيات_الموصل_يالكاظمي pic.twitter.com/aJ9oFn5MHG

— ✪ Aws Ibrahim (@AwsIbrahim1) August 11, 2020

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