كربلاء المقدسة.. تواصل الاستعدادات الأمنية والخدمية لإحياء مراسم زيارة عاشوراء

2020/08/29 | 17:39 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه تتواصل في مدينة كربلاء المقدسة الاستعدادات الامنية والخدْمية لإحياء مراسم زيارة العاشر من المحرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين واهل بيته الاطهار عليهم السلام.اذ كثفت الاجهزة الامنية من انتشارها داخل المدينة والمخارج الرئيسة لها، فيما تواصل الاجهزة الخدْمية والبلدية والصحية من جهودها لاستقبال الزائرين المعزين.

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