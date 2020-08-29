2020/08/29 | 18:38 - المصدر: عين العراق

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النهج الوطني للكاظمي: عليك الابعاد عن سياسة المحاور..



مصلحة العراق اولا

اكدت كتلة النهج الوطني، السبت، ان علاقات العراق الخارجية تسير بالاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة الاميركية، داعية رئيس الوزراء الى الابتعاد عن سياسة المحاور وجعل مصلحة العراق اولا في العلاقات.

وقال النائب عن النهج الوطني مازن الفيلي ان “ العراق مع الانفتاح على جميع دول العالم وتطوير العلاقات الخارجية وبناء العلاقات على اساس المصالح المشتركة”.

واضاف ان “مايجري الان هو توجه علاقات العراق الخارجية وسيرها بالاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة الاميركية وهي من ترسم ذلك”.

واوضح ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بان يبعد العراق عن سياسة المحاور وبناء علاقات متوازنة بما يصب في مصلحة البلاد وليس على اساس المصالح الاميركية”.

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