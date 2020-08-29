علاوي: الهتافات المتصاعدة بالمواكب لإدانة الفاسدين تجسيد لصرخة هيهات منا الذلة

2020/08/29 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، بهتافات المواكب الحسينية التي تدين الفاسدين.

واعتبر علاوي في تغريدة على تويتر، المواكب والهتافات التي تدين الفاسدين، والجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء السلميين، اعتبرها تجسيدا للمعنى الحق لصرخة هيهات منا الذلة، مضيفا ان مدرسة ‫الإمام الحسين‬ حررت العقول، وأرست قِيم الحرية والعدالة، وأسست الثورة بوجه الظلم والاستكبار، وستبقى نبعاً ينهل منه الثائرون المطالبون بوطن.‬‬

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