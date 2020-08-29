زيارة ماكرون في 2 أيلول المقبل تستغرق 4 ساعات فقط ولن تشمل أربيل

2020/08/29 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سياسية مطلعة لمراسل التغيير، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى بغداد في الثاني من أيلول المقبل ستستغرق اربع ساعات فقط.

وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الفرنسي والتي تعد الأولى له إلى العراق، ستكون مختصرة للغاية، ولن تشمل الذهاب إلى أربيل، بل ان ماكرون سيلتقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في بغداد.

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