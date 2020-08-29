رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية يعلن إصابته وعائلته بفيروس كورونا

2020/08/29 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، شيركو ميرويس، السبت، 29 آب، 2020، إصابته وعائلته بفيروس كورونا.

وقال ميرويس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قبل ايام شعرتُ بوعكة صحية وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة ؛ و التي ظهر فيها اصابتي و عائلتي بفيروس كورونا المستجد".

واضاف :"اشكر كل من يسأل عني و بالخصوص واخوتي واخواتي في مجلس النواب، اود ان اطمئن الجميع بان صحتي بخير و ان الاعراض خفيفة لغاية اللحظة".

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