محافظة عراقية تصدر تقريراً إيجابياً بشأن كورونا: نسبة الشفاء 88% و50% من أماكن الحجر خالية


محافظة عراقية تصدر تقريراً إيجابياً بشأن كورونا: نسبة الشفاء 88% و50% من أماكن الحجر خالية
2020/08/29 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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