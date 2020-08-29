المؤمنون يستعدون لإحياء ذكرى انتصار الدم على السيف

2020/08/29 | 18:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه تستعد الجموع المؤمنة لأحياء ليلة العاشر من محرم الحرام عند ضريح الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة.ويحيي المؤمنون هذه الليلة زيارة عاشوراء وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية كبيرة, هذا ووضعت الجهات المعنية ارشادات صحية للزائرين للوقاية من فيروس كورونا.

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