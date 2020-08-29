الحشد الشعبي يهيئ 60 حافلة لنقل زائري عاشوراء

2020/08/29 | 18:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه جهزت معاونية الميرة في هيئة الحشد الشعبي ستين سيارة كبيرة لنقل زائري عاشوراء من كربلاء المقدسة لمحافظاتهم.وذكرت المعاونية في بيان ان الامر جاء تزامنا مع زيارة العاشر من محرم الحرام لتخفيف الضغط الحاصل بالمحافظة وتسهيل عملية نقل الزائرين باشتراك نحو مئة وخمسين منتسبا من المعاونية .

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