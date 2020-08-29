عضو بالاتحاد الوطني الكردستاني: ما يجري بحق المتظاهرين في دهوك مخالف للقوانين

2020/08/29 | 18:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه عد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور ما يجري في دهوك بحق المتظاهرين مخالفة للقوانين والاعراف الدستورية.وأشار انور الى أن الحزب الديمقراطي يرى ان التظاهرات مسيسة ومفتعلة من قبل حركة الجيل الجديد وبالتالي هم يتحملون مسؤولية التعامل المباشر مع هذه المجموعات الشبابية المطالبة بالحقوق .

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