الكمارك: أكثر من ملياري دينار أجمالي الإيرادات المتحققة ليوم أمس الجمعة

2020/08/29 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الجمعة في مراكزها الكمركية والذي بلغ اكثر من مليارين و مائتين و اربعين مليون دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان كوادرها وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا تستمر بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبها و وطنها متحدية معوقات العمل لتحقيق اعلى الأيرادات".



وتابعت:" انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية"./انتهى7

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