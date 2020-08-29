إحباط محاولة تهريب (14) عجلة دون الموديل غير مسموح باستيرادها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

2020/08/29 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أحبطت هيئة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة محاولة تهريب (14) عجلة دون الموديل غير مسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات النافذة .وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان عملية الضبط تمت وفق معلومات مؤكدة شكلت على أثرها لجنة للكشف على الحاويات وعددها (4) المتواجدة داخل الحرم الكمركي وبعد الكشف على الحاويات تبين صحة المعلومات ووجود عجلات معدة للتهريب إلى داخل البلاد"./انتهى7

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