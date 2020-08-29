واصفا إياهم بالبلطجية.. ترمب يهاجم المحتجين الذين أطلقوا أبواقا أمام البيت الأبيض

2020/08/29 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هجوما عنيفا ضد من تظاهروا في واشنطن مساء الخميس الماضي، أثناء إعلانه قبول ترشحه لرئاسة المؤتمر العام للحزب الجمهوري.

واعتبر ترمب في مخاطبته جمعا من أنصاره في ولاية نيوهمبشاير، وصف المحتجين امام البيت الأبيض، والذين أطلقوا أبواقا كان يمكن للحاضرين داخل البيت الأبيض سماعها، اعتبرهم بأنهم لم يكونوا متظاهرين سلميين، مضيفا ان الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته خرجوا أمام مجموعة من البلطجية على حد وصفه.

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