تحالف القوى العراقية يحذر من فوضى السلاح المنفلت في وسط وجنوب العراق

2020/08/29 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف القوى العراقية، من فوضى السلاح المنفلت في وسط وجنوب العراق، مؤكدا ان السلاح أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية.

واكد التحالف في بيان، ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، مضيفا ان التحذير الذي أطلقه التحالف ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة، وقد أدت الى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر.

هذا، ودعا التحالف الحكومة الى فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه.

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