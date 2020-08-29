الحشد ينهي واجب التفتيش في اطراف قضائين بصلاح الدين دون حادث يذكر

2020/08/29 | 18:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن الحشد الشعبي، السبت، انهاء واجب التفتش في قضائين بمحافظة صلاح الدين.





وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي وبالتنسيق مع فرقة الرد السريع وكذلك قسم شرطة آمرلي واجب انهى تفتيش في مناطق أطراف قضائي طوز وآمرلي التابعتين اداريا لصلاح الدين".

واضاف ان" القوة اكملت واجبها دون أي حادث يُذكر".

وفاء الفتلاوي

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