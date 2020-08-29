زياش يصاب في اولى مباريات مع تشيلسي ضد برايتون

2020/08/29 | 18:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أصيب المغربي حكيم زياش، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في أولى مبارياته الودية التي خاضها مع فريقه الجديد، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت ”البلوز“ ضد برايتون.





وتعرض اللاعب المغربي لإصابة في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، وظهر يوهوشكو من ألم في قدمه اليسرى، ليقوم المدرب باستبداله.

كما شهدت المباراة تسجيل الألماني تيمو فيرنر هدفه الأول مع فريقه الجديد تشيلسي، عندما سجل هدفًا أمام برايتون، في مباراة تحضيرية للموسم الجديد.

وانتقل فيرنر إلى تشيلسي قادمًا من لايبزيغ مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، وسجّل أول أهدافه مع الفريق اللندني، بعد أقل من 4 دقائق، بصناعة من الدولي الإنجليزي كالوم هودسون أودوي.

كما يخوض المباراة أيضًا، لاعب ليفربول السابق آدم لالانا الذي انضم إلى برايتون دون مقابل هذا الصيف.

يذكر أن المباراة تشهد حضور مجموعة من جماهير الفريق المضيف برايتون، بعدما حصل النادي على موافقة السلطات المحلية.

محمد المرسومي

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