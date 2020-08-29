2020/08/29 | 18:57 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه قال مستشار لجنة العلاقات النيابية عباس العنبوري ان القوات الامريكية لم يتم تخفيضها في العراق رغم الضغوط الكثيرة.واشار ان ما جرى خلال الفترة الماضية مجرد تصريحات غير رسمية لكنها ليست قرارات ملزمة ما يعني ان القوات الامريكية باقية لفترة اطول .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار لجنة العلاقات نيابية يؤكد عدم تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار لجنة العلاقات نيابية يؤكد عدم تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).