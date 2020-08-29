العتبة الحسينية المقدسة: إنهاء الاستعدادات الخاصة بمراسم يوم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج

2020/08/29 | 18:57 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه انهت العتبة الحسينية استعداداتها الخاصة بمراسم يوم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج، في ظل جائحة فيروس كورونا.وذكر رئيس قسم الاعلام في العتبة علي شبر أن أقسام العتبة انهت جميع استعداداتها الخاصة بمراسم يوم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج.وطالب شبر المعزين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عبر تطبيق توصيات الجهات الصحية وتوجيهات المرجعية الدينية …

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