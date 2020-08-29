كيف تتمكن الدولة الوفاء بالتزاماتها ضمن النهج السائد؟ - فهمي الكتوت

2020/08/29 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهمي_الكتوت اتسمت تصريحات وزير المالية الأردني د.



محمد العسعس بالتبسيط والتسطيح من جهة والتناقض من جهة اخرى، ان لم نقل فيها استخفاف بعقول الناس، وهي ليست المرة الأولى الذي يحاول مخاطبة الرأي العام بكلمات عاطفية لا ترقى للحد الأدنى للوعي الإجتماعي الأردني، حول الوضع المالي للدولة، حيث أكد “أن الحكومة لن تلجأ أبداً لرفع الضرائب أو الاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية، مبيناً أن الحكومة تمتلك كل ال ......





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