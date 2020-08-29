8 أطعمة ومشروبات مفيدة للنوم العميق وتخفيف الأرق

2020/08/29 | 19:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] يساعد النوم العميق والطويل في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والحفاظ على صحة العقل وتقوية جهاز المناعة.

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