الانبار تطالب بتخصيص 5 مليارات دينار لاعمار وتأهيل منظومتها الكهربائية

2020/08/29 | 19:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…طالب قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، السبت، الحكومة المركزية بتخصيص مبلغ 5 مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل المنظومة الكهربائية المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية .وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة المركزية اقرت منذ عام 2019 تخصيص مبالغ مالية لإعادة اعمار وتأهيل المنظومة الكهربائية لقضاء الرطبة غربي الانبار، التي تعاني منذ عمليات التحرير ولحد هذه الساعة من انقطاع التيار الكهربائي (الوطنية) بسبب عدم جدية وزارة الكهرباء في انجاز عمليات التأهيل “.وأضاف أن “وزارة الكهرباء ابرمت عقدا مع شركة مان الالمانية لإعادة التيار الكهربائي الوطنية الى كافة الاحياء السكنية في القضاء الا ان الوزارة تنصلت عن اتمام العقد مع الشركة المعنية لعدم فتح اعتماد مالي لها”.



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