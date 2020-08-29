الحشد الشعبي يطلق حملة واسعة لتعفير منطقة ما بين الحرمين استعدادا لركضة طويريج

2020/08/29 | 19:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..اطلق الحشد الشعبي في كربلاء، السبت، حملة واسعة لتعفير وتعقيم منطقة ما بين الحرمين الشريفين وازقة المدينة القديمة والطرق الرئيسية فيها استعدادا لعزاء ركضة طويريج.وقال مسؤول اعلام لواء علي الاكبر احمد المشرفاوي لـ /المعلومة/ إن “لواء علي الاكبر (لواء 11 حشد شعبي) وبمساعدة مواكب الدعم اللوجستي اطلقت حملة واسعة لتعفير وتعقيم منطقة ما بين الحرمين الشريفين وازقة المدينة القديمة والطرق الرئيسية التي يسلكها المعزين في عزاء ركضة طويريج”.وأضاف، ان “اللواء بدأ منذ الاول من شهر المحرم بتعقيم مجالس العزاء الحسيني بغية السيطرة على الاصابات بفيروس كورونا، فيما انتقلت الى الان الى منطقة ما بين الحرمين الشريفين لتعفيرها”، مؤكدا ان “فرق التعفير في اللواء سترافق المعزين في عزاء ركضة طويريج ظهيرة عاشوراء.” انتهى25ش

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