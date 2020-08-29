"الميليشيات تخطط بدقة لتلافي الرد القاسي".. كيف نجحت واشنطن في "ردع النزاع" في العراق؟

2020/08/29 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت سياسة الولايات المتحدة التي اعتمدتها في العراق في تقليل تأثير هجمات الميليشيات الموالية لطهران، ومنع التصعيد الخطير في الصراع، من خلال اعتماد مبدأ عدم الرد على الهجمات التي لا يسقط فيها ضحايا، وفقا لما جاء في تحليل نشره معهد أبحاث "مجلس الأطلسي" في واشنطن.

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