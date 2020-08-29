العلماء ينهون جدلا عقيما حول جدوى الكمامات

2020/08/29 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أشهر من انتشار جائحة كوفيد-19، أصبح ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة هو الممارسة الموصى بها، ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يشككون في فعالية هذا الأمر.

لتهدئة هذه الشكوك، قام بادمانابا براسانا سيمها، من منظمة أبحاث الفضاء الهندية وبراسانا سيمها موهان راو من معهد سري جاياديفا لعلوم وبحوث القلب والأوعية الدموية بدراسة الأمر.

فقد قاما بوضع تصور تجريبي لحقول تدفق السعال في ظل السيناريوهات المختلفة الشائعة لتغطية الفم.



وقد قدما النتائج التي توصلا إليها في دورية فيزيكس أوف فلويدز من إيه آي بي للنشر (.يقول سيمها “إذا كان بإمكان أي شخص تقليل مدى تلوث البيئة من خلال الحد من انتشاره (كوفيد-19)، فهذا وضع أفضل بكثير للأفراد الأصحاء الآخرين الذين قد يدخلون أماكن بها مثل هذه المناطق الملوثة.

ترتبط الكثافة ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا، ويميل السعال إلى أن يكون أكثر دفئا من المنطقة المحيطة به.

ومن خلال الاستفادة من هذه الصلة، استخدم سيمها و”راو” تقنية تسمى التصوير الخطي التي تصوّر التغيرات في الكثافة لالتقاط صور للسعال الإرادي من 5 أشخاص خضعوا للاختبار.

ومن خلال تتبع حركة السعال على الصور المتتالية، قدر الفريق سرعة وانتشار القطرات المطرودة.

يذكر أن التصوير الخطي من الألمانية ومفردها ” تعني “الخط” هو عملية بصرية تُستخدم لتصوير تدفق السوائل بكثافة متفاوتة، اخترعها الفيزيائي الألماني أوجست توبلرعام 1864 لدراسة الحركة الأسرع من الصوت، ويستخدم على نطاق واسع في هندسة الطيران لتصوير تدفق الهواء حول الأجسام.

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