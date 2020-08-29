رئيس لجنة برلمانية يعلن إصابته مع عائلته بـ كورونا (صورة)

2020/08/29 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، شيركو ميرويس، السبت، إصابته مع عائلته بفيروس كورونا المستجد، مبينا ان صحته بخير والاعراض خفيفة لغاية اللحظة.

وقال ميرويس، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (29 آب 2020): "الحمد لله الذي نحمده في السراء و الضراء و في المرض و الشفاء، قبل ايام شعرت بوعكة صحية وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة؛ والتي ظهر فيها اصابتي وعائلتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "اشكر كل من يسأل عني و بالخصوص واخوتي واخواتي في مجلس النواب ..



اود ان اطمئن الجميع بان صحتي بخير و ان الاعراض خفيفة لغاية اللحظة".

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