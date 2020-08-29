دبلوماسي اميركي لـ NRT: الكاظمي يعمل لأجل عراق مستقل وايران تحرك 'جواسيسها'

2020/08/29 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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خاص: ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد المستشار السابق لوزارة الخارجية الاميركية ديفيد بولاك، ان الولايات المتحدة تعتقد ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعمل بجدية من اجل عراق مستقل، على خلاف بعض رؤساء الوزراء السابقين وبدا بإتخاذ خطوات من اجل حل الميليشيات.

وقال بولاك في حديث لـ "ان ار تي" (29 اب 2020) ان "زيارة الكاظمي للولايات المتحدة مهمة جدا وستتيح لرئيس الوزراء العراقي الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي والامني الاميركي، وأن ادارة ترمب ترى ان الكاظمي شخصية ملائمة ومهمة جدا للتعامل معه، وهو يعمل بصورة جدية من اجل عراق مستقل على عكس بعض رؤساء الوزراء السابقين".





واضاف، ان " واشنطن تامل ان تكون زيارة الكاظمي، بداية لاستمرار العمل المشترك واستمرار الدعم الاميركي للحكومة العراقية في المستقبل رغم الامتعاض الايراني.

وحول المحادثات الاستراتيجية الاميركية العراقية وامكانية زيادة الدور الاميركي في العراق اوضح بولاك، " ان القرار هو قرار عراقي، منذ سنوات والولايات المتحدة كانت تتبع نفس الاستراتيجية في العراق من اجل الحد من عملياتها العسكرية، لكن الحكومة الحالية في العراق مختلفة والعراقيون ممتعضون من مشاكل بلادهم الداخلية ومن تدخلات ايران الخارجية، التي تضغط على العراقيين من خلال الفساد والمليشيات المرتبطة بطهران".

واوضح بولاك، ان "الظروف الحالية تتيح للولايات المتحدة العمل بصورة افضل مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".

وبشان قدرة الكاظمي على مواجهة التحديات واجراء الاصلاحات اشار بولاك الى ان "الامر متوقف على العراقيين وهناك انتخابات قادمة في بغداد ويجب ان تاتي الاجابة من العراقيين انفسهم، هذه المسألة لا تقررها الولايات المتحدة وفي رأيي الشخصي ان الكاظمي شخص جيد وفي زيارته لواشنطن برهن ان رئيس يعمل من اجل العراقيين، اضافة الى التعاون مع افضل الشركاء الدوليين من اجل العراق، وسيتخذ خطوات من اجل حل مسالة الميليشيات"

واكمل بولاك، ان امام الكاظمي "طريق طويل لكنه بدأ بالسيطرة على الحشد الشعبي، وحاول بناء علاقة جيدة بين بغداد واربيل في المجالات الاقتصادية والمناطق المتنازع عليها، ويعمل بصورة جدية لمحاربة الفساد في العراق الذي يمثل تحديا كبيرا وصعبا."

واعرب بولاك عن اعتقاده بإن "ايران لديها جواسيس في جميع مناطق اقليم كوردستان العراق، وتستخدم هؤلاء الجواسيس من اجل الضغط على اشخاص داخل حكومة اقليم كوردستان وتحاول التأثير على الاحداث الداخلية في الاقليم وفقا لمصالحها الخاصةـ لكني اعتقد ان التأثير الايراني اقل مقارنة بالسنة الماضية، لان طهران تواجه مشاكل في تمويل عملياتها الخارجية"

وتابع " كما اني على اطلاع بإمتعاض المتظاهرين في العراق من تدخلاتها وكذلك من المواقف الاميركية تجاه ذلك، وبالاخص بعد قيام واشنطن في شهر كانون الاول الماضي بقتل رئيس فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، وطهران تعلم جيدا ان لديها مشاكل داخلية جدية في جميع المجالات، وان الاستمرار في التأثير بالمنطقة واقليم كوردستان عن طريق جواسيسها سيعقد الامور في الداخل الايراني".

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