2020/08/29 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل: قرابة 3 آلاف من مزدوجي الراتب راجعوا الوزارة لإعادة ما بذمتهم المركز الخبري الوطني.

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