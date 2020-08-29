عضو في لجنة الأمن النيابية: القبض على قتلة الناشطين خلال أيام

2020/08/29 | 19:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، إن الأيام المقبلة ستشهد اعتقال المتورطين باغتيال الناشطين، محذرًا من "محرك خارجي" يسعى لإرباك أمن البصرة.

وذكر الزيادي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "هناك محركًا خارجيًا يحمل أجندة تهدف إلى زرع الفوضى وزعزعة الوضع الأمني في محافظة البصرة"، لافتًا إلى أن "تغيير الخطط الأمنية من قبل قائد الشرطة الجديد ونشر سيطرات مشتركة في المدينة أسهم في السيطرة على الوضع فضلًا عن أن ذلك يبعث الاطمئنان للمواطن بأن القوات الأمنية تعمل بشكل جاد في هذا الملف".

وأضاف الزيادي أن "أمن البصرة يسير نحو الأحسن في تفادي الوقوع في الفوضى كما حصل ببعض المحافظات"، مبينًا أن "الأيام المقبلة ستشهد القبض على منفذي جرائم قتل الناشطين وإعلام الجميع بعد إكمال التحقيقات بأن من قام بتلك الحوادث ليس من أبناء المحافظة وإنما أيادي خارجية تعمل على خلق فوضى ومظاهرات غير سليمة على عكس السلمية التي واضحة أفرادها".

وتابع، "أيضًا ذوي الشهداء قد أعلنوا براءتهم من الذي يحصل في بعض التظاهرات من حمل للسلاح أو رمي القنابل اليدوية (المولوتوف) على الأجهزة الأمنية".

وأشار الزيادي إلى أن "البصرة تعتبر رئة العراق وفي حال حصلت فيها مشاكل أمنية وفوضى واقتتال داخلي فأن البلد (سيحترق) بأجمعه على إثر ذلك".

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