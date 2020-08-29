السفير الايراني ببغداد: كهرباء الخليج ليست بجودة كهرباء ايران

2020/08/29 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أبدى السفير الايراني لدى بغداد إيرج مسجدي عدم اعتراض بلاده من ربط الطاقة بالعراقية بكهرباء الخليج ، مبيننا لكن هل بامكان أي دولة من إمداد العراق بالكهرباء بنفس جودة إيران ، فيما ابدى قلق بلاده من تواجد القوات الامريكية في العراق، فيما اعلن دعما غير مشروط للحكومة الاتحادية التي يرأسها مصطفى الكاظمي.وقال مسجدي […]

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