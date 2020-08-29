2020/08/29 | 19:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت قيادة شرطة النجف، السبت، أحد ضباطها إثر وفاته بفيروس كورونا. وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2020)، إنه "يعزي قائد شرطة محافظة النجف والمنشآت اللواء فائق فليح الفتلاوي نيابة عن جميع ضباط ومنتسبي المديرية برحيل مدير حماية المنشآت العميد المرحوم عباس نعمه مجهول الخويلدي الذي توفي اليوم بعد اصابته بفايروس كورونا".

وأضافت، "سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة النجف تنعى ضابطا توفي بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة النجف تنعى ضابطا توفي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).