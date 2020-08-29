العراق من الخمسة الأوائل.. ترتيب دول العالم الأعلى عدداً بإصابات كورونا اليوم

2020/08/29 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حل العراق في مرتبة متقدمة للغاية على مستوى العالم في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وفقاً لتصنيف وضعه موقع worldmetter المتخصص برصد جائحة كورونا.

وجاءت الهند أولى بـ 52,662 إصابة جديدة تلتها الولايات المتحدة بـ 10,639 ثم جارتها المكسيك بـ 5,824 ثم روسيا بـ 4,941 فالعراق خامساً بـ 3,834 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وجاءت الفلبين سادسة بـ 3,637 ثم اندونيسيا سابعة بـ 3,308 إصابة جديدة قم أوكرانيا بـ 2,481 فبنغلاديش بـ 2,131 اصابة جديدة ثم تشيلي 2,037 اصابة جديدة في المرتبة العاشرة

وبالنسبة للوفيات الجديدة حل العراق في المرتبة الثامنة بـ 77 حالة جديدة.

وبموجب حصيلة اليوم أحتل العراق المرتبة 21 على العالم على مستوى العالم بعدد الإصابات الكلي بـ 227,446 إصابة أما في الوفيات فقد حل العراق في المرتبة العشرين بـ 6,891 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (29 آب 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم العراق، فيما أشارت إلى أن حالات الشفاء تغلبت على الإصابات اليومية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم فحص ( 19635) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133)".وأضافت، أن "الوزارة سجلت هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: (بغداد / الرصافة 416،بغداد / الكرخ 592، مدينة الطب 101، النجف الأشرف 195، السليمانية 59، أربيل 294، دهوك 229 ، كربلاء 377، كركوك 114، ديالى 157، واسط 252، البصرة 571، ميسان 119، بابل 110، الديوانية 54، ذي قار 218، الأنبار 64، المثنى 107، نينوى 98، صلاح الدين 19)".وأشار بيان الموقف الوبائي، إلى أن "الإصابات الجديدة بلغت 3834، موزعة كما يلي (بغداد الرصافة 403 ،بغداد الكرخ 242 ،مدينة الطب 113 ،النجف 291 ،السليمانية 126 ،أربيل 195 ،دهوك 41 ،كربلاء 250،كركوك 135 ،ديالى 113،واسط 307،البصرة 277،ميسان 138 ،بابل 150 ،الديوانية 135 ،ذي قار 266،الأنبار 50،المثنى 239،نينوى 350 ،صلاح الدين 13)".وتابع أن "الوفيات المسجلة لهذا اليوم بلغت 77 حالة، كما يلي (بغداد الرصافة 6،بغداد الكرخ 1 ،مدينة الطب 2 ،النجف 1 ،السليمانية 10،أربيل 12 ،دهوك 3 ،كربلاء 1،كركوك 1،ديالى 1 ،واسط 4 ،البصرة 7 ،ميسان 6 ،بابل 9 ،الديوانية 1 ،ذي قار 7 ،المثنى 3 ،نينوى 1 ،صلاح الدين 1)".وبهذا الموقف الوبائي، بلغ مجموع الشفاء : 169020 ( نسبة الشفاء 74.3 %)، ومجموع الأصابات: 227446، الحالات الكلية تحت العلاج: 51535، والراقدون في العناية المركزة: 579، ومجموع الوفيات: 6891.

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